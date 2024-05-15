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Gündem
AA 15.05.2024 17:18

Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nden "Sıfır Atık" projesine ödül

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Avrupa-Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, bölgenin barış ve refahına faaliyetleriyle katkıda bulunan projelere verilen AKDENİZ-PA Ödülü'nü, Portekiz'de düzenlenen törenle aldı.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nden "Sıfır Atık" projesine ödül

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Ödülü, "Sıfır Atık" projesine verildi.

Ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına Bakan Mehmet Özhaseki, bugün Portekiz'de düzenlenen törenle aldı.

Forum Braga Konferans Salonu'ndaki törende, PAM Genel Sekreteri Sergio Piazzi'nin elinden ödülü alan Bakan Özhaseki, Türkiye olarak, Akdeniz Parlamenter Asamblesine taraf olmaktan ve katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Özhaseki, törende yaptığı konuşmada da Sıfır Atık Hareketi'nin bütün dünyanın örnek aldığı bir çevre hareketi ve ekonomik döngü modeli haline geldiğini ifade etti.

"Toplanan atıklar sayesinde 185 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı"

Sıfır Atık Hareketi'nin hem çevreyi koruduğunu hem de israfı önlediğini vurgulayan Özhaseki, hayatın her alanında ortaya çıkan atıkları dönüştürüp ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.

Toplanan atıklar sayesinde 185 milyar lira ekonomik kazanç sağlandığını ve 498 milyon ağacın kurtarıldığını ifade eden Bakan Özhaseki, "Deniz kirliliğiyle mücadele için oluşturduğumuz Sıfır Atık Mavi hareketimizle de 7,8 milyon ton plastik atığın geri dönüşümünü sağladık." bilgisini verdi.

"Türkiye'nin dünyaya kazandırdığı bir marka oldu"

Bakan Mehmet Özhaseki, 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini ve tüm dünyada kutlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır Atık projesi, döngüsel ekonomiye katkıları dolayısıyla Türkiye'nin dünyaya kazandırdığı bir marka oldu. Bugün küresel iklimimizde yaşanan değişikliklerle ilgili nereye gittiğimizi sorgulamamız ve ortak evimiz dünyamızın geleceğini koruyarak, kurtarmamız şarttır. Aksi takdirde gelecek kuşaklara kötü bir miras bırakmış olacağız. Bugün aldığımız ödül, Türk milleti olarak bu gidişe 'dur' demek için attığımız güçlü bir adımın sonucudur."

"Şu anda Akdeniz'in doğusunda benzeri görülmemiş bir vahşet işleniyor"

Bakan Mehmet Özhaseki, konuşmasının sonunda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekti.

Dünyaya çağrıda bulunan Özhaseki, "Şu anda Akdeniz'in doğusunda bir soykırım yaşanıyor. Eşi benzeri hiç görülmemiş bir vahşet işleniyor. Kadınlar, çocuklar, gazeteciler öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor ve insanlık alemi basit çıkar hesaplarıyla sadece seyrediyor. Sizden tek istediğimiz, insani ve vicdani bir duruş. İnsanlık adına sadece 'ateşkes' deyin. 'İnsanlar, kadınlar, çocuklar yaşasın.' deyin ve dünya huzur bulsun." ifadelerini kullandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mehmet Özhaseki Sıfır Atık
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