Anayasa çalışmalarında ikinci tur görüşmeleri ne zaman olacak?

Yeni ve sivil anayasa çalışmaları için gözler Meclis'te.

Geçen dönem yaptığı ilk tur görüşmelerini olumlu olarak değerlendiren Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Siyasi partilere çağrıda bulundu.

Bütçe sürecinin ardından somut adımların atılması öngörülüyor

İlk tur görüşmelerinde partilerden süreç ve yöntem konusuna katkıları istenmişti. İkinci turda yeni anayasanın içeriğinin usul ve esaslarının ele alınması gündemde. Partilerin bu konudaki hazırlıkları da değerlendirilecek. Somut adım ise bütçe mesaisinin ardından atılacak.

Uzlaşma sağlanırsa ortak komisyon kurulması bekleniyor

AK Parti, ikinci tur görüşmelerine ittifak ortağı MHP ile başlayacak. Sonrasında Meclis'te grubu bulunan ve grup kuramayan partilerle görüşmeler yapılacak.

AK Parti Meclis dışında da anayasa çalıştayları düzenlemeyi sürdürecek. Çalıştaydaki sunum ve raporlar yeni anayasa sürecinde değerlendirilecek. Süreç sonunda uzlaşma sağlanması halinde, Meclis'te ortak bir komisyonun kurulması da bekleniyor.