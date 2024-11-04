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TRT Haber-AA 04.11.2024 07:48

3 belediyeye yeni görevlendirme

Mardin büyükşehir, Batman ve Halfeti belediye başkanları terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

3 belediyeye yeni görevlendirme

İçişleri Bakanlığı, Mardin büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine yeni görevlendirme yapıldığını duyurdu.

Ahmet Türk'ün yerine Tuncay Akkoyun görevlendirildi

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan davanın devam etmesi ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Türk'ün yerine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini aktarıldı.

Gülistan Sönük'ün yerine Ekrem Canalp getirildi

Açıklamada, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün de Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması, Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bilgisi verildi.

Sönük'ün yerine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Batman Valisi Ekrem Canalp'ın Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği aktarıldı.

Mehmet Karayılan'ın yerine Hakan Başoğlu görevlendirildi

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Mehmet Karayılan'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

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