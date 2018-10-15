Amerikan televizyon kanalı CNN'den 'Kaşıkçı' iddiası

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? Bu soruya henüz yanıt bulunamadı. Suudi Arabistan yönetimi soruları hep cevapsız bıraktı.

Ancak dünya gündemine oturan olay, Riyad yönetimini köşeye sıkıştırdı.

Amerikan CNN televizyonu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

CNN televizyonu, Suudi Arabistan’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak “elçilikte sorgulama sırasında öldüğünü kabul edecekleri yönünde bir rapor hazırladığını” öne sürdü.

Televizyon kanalının bir kaynağından aktardığına göre Riyad, Kaşıkçı'nın şahsına yönelik yürütülen sorgulama sırasında öldürüldüğünü açıklayacak.

CNN'e konuşan bir başka kaynağa göre ise Riyad yönetimi, operasyonun izinsiz yapıldığını ve sorumluların cezalandırılacağını uluslararası kamuoyuna duyuracak.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair iddialar ilk günden beri dile getiriliyordu. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yazarı olduğu Washington Post gazetesi sert bir yazı yazmış, "Kaşıkçı’nın akıbeti ile ilgili haberler onun devlet destekli soğukkanlı bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor" mesajı vermişti.

Washington Post gazetesi daha sonra Amerikan istihbaratının yaptığı dinlemeye dayanarak bir iddia ortaya atmış, Suudi Prens Selman'ın, Cemal Kaşıkçı'nın birtakım vaatlerle, Amerika Birleşik Devletleri'nden Suudi Arabistan'a dönmesinin sağlanmasını, daha sonra da tutuklanmasını emrettiğini öne sürmüştü.

Suudi Arabistan gelen tepkilerin ardından Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili harekete geçmişti.

Bloomberg haber ajansı, Suudi Kralı'nın olayı araştırmak için iç soruşturma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Kaynak: TRT Haber