İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasına ilişkin son durumu açıkladı.

Bakan Soylu, şunları kaydetti;

Madencilerimiz onların aileleri ve Türkiye'de bu mesleği yapan tüm madencilerimizin hem gözleri hem kulakları hem bütün kalbi buradaydı. Türkiye'nin bir çokr yerinden gerek arama-kurtarma için gerek yardım için tüm kurumlarımız hem bu konuya yetkin olan Enerji Bakanlığımızın tüm kurumları hem yardımcı ve destek hizmetleri için bulunan AFAD'dan Sağlık Bakanlığına kadar tüm kurumlarımız, ambulans uçaklarımızdan buradaki tüm sağlık personelimize kadar herkes seferber oldu. Arzu ederdik ve isterdik ki karşımızda hiç bir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim.

[Maden kazasında can kaybı 40 oldu] İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 14 şehidimize daha ulaştık.https://t.co/O4ownZwMna pic.twitter.com/YCYN11Ldxu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2022

"40 şehidimize ulaşmış olduk"

Ancak o saatten itibaren yapılan çalışmalarda 300-350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve tüm arkadaşlar tarafından büyük bir çaba sarf edildi. Olay olduktan sonra da kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştık. Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk. Yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz arama kurtarmacılarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydular. 40 madencimizi 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık.

"Bir madencimiz ile ilgili bir belirsizliğimiz var"

11 yaralımız hastanelerde. 6'sı yine Sağlık Bakanlığımızın ambulansları ile Çam Sakura Şehir Hastanesine, 5'inin 3'ü Bartın Devlet Hastanesi 2'si ise özel hastanede, biri taburcu oldu. 110 madencimizden 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlarıyla büyük bir bölümü de arama-kurtarma sonucu arkadaşlarımızın gayretleri sonucu kurtarılmış oldu. Bir madencimiz ile ilgili bir belirsizliğimiz var. Hem orada arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor hem de o belirsizliğin ortadan kaldırılması için çalışmalar aşağıda devam ediyor. 40 madencimizin de kimliği belirlendi. 26 madencimizin kimliğini gece ifade etmiştik. Biraz sonra da yine 14 madencimizin kimliğini de kamuoyu ile paylaşacağız.

Burada özellikle bu çalışmaların başından itibaren ailelerle birlikte buradaydık onlar hastanelerdeydi büyük acıları oldu. Burada mesai arkadaşlarının büyük acıları oldu. Allah hem milletimize hem ailelerine hem mesai arkadaşlarına hem de tüm madencilerimize ülkemize sabır versin. Başsağlığı diliyoruz. Elbetteki bu olayın başından itibaren sağolsunlar başsavcımız bütün yargı mekanizması onlar da gece sabaha kadar hem teşhis hem olayın soruşturulması ile ilgili gerekli bütün çalışmaları yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar.

"Yangının izole edilmesi ve soğutulmasıyla ilgili çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor"

Yangının izole edilmesi ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, şunları kaydetti;

Arama-kurtarma çalışmalarında hemen hemen sona yaklaşmış durumdayız. Bir isim dışında belirsizliğini koruyan şahsımız yok. En büyük üzüntümüz bu 40 kardeşimizin rahmeti rahmana kavuşmasıdır. Rabbim şehitlerin mekanını cennet eylesin. Arama-kurtarma çalışmalarını başta TTK'nın tahlisiye ekipleri yaptı. Aslında kendi arkadaşlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Üzüntülü hadiseler de yaşandı, sevinçler de yaşandı zaman zaman. Saatlerce aranan arkadaşlarımızın bulunması gibi bazı durumlar da oldu. O arkadaşların bir arkadaşını canlı çıkarmasının sevincini de paylaştık.

Şu anda aşağıda ekiplerimiz teknik emniyet ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapıyorlar. Belirsizliğini koruyan bir arkadaşımızı da arama çalışmaları devam ediyor. Dün akşam yaptığımız açıklamada kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı ve sabah saatlerinde de ekiplerimiz giderek bu 14 kardeşimiz o bölgeden çıkardılar. Yerlerini de bildiğimizi ifade etmiştim.

Şimdi yine yangının izole edilmesi ve soğutulmasıyla ilgili çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor.

"Daha üç hafta önce bu kardeşlerimizle birlikteydik, helalleştik ama arkasını getiremedik."



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden kazasıyla ilgili bilgi verirken gözyaşlarını tutamadı. pic.twitter.com/fnDNdNIkq9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2022

Şu anda biz kuyubaşındayız, bu olay buradan 350 metre aşağıda oldu derinlikte. Fakat bir 2500 yani 2,5 kilometre de uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakikadan önce gelme şansımız yok. Yani yerin altından. Bu zorluklara rağmen bu çalışmaya katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. AFAD'ımıza bize vermiş olduğu destekten dolayı, UMKE, sağlık personeline teşekkür ediyorum. Bizim için bir üzüntülü taraf da daha 3 hafta önce burada biz Türk-İş Başkanımız ile birlikteydik bu kardeşlerimizle. Helalleştik, ama arkasını getiremedik. İnşallah bir daha böyle acıları rabbim bize yaşatmaz.

"Milletimizin başısağolsun"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, "Kıymetli basın mensupları, tabi bu acının üzerine konuşmak çok zor. Ateş düştüğü ocağı yakar ama bugün bu acıyı hepimiz hissediyoruz. Ben bu zor dönemde ateş karşısında yerin altında mücadele eden arkadaşlarını kurtarmak için mücadele eden işçi kardeşlerimize onların mücadelesine saygı duyuyorum. Onları tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Milletimizin acısı büyük, madencilerin acısı büyük, emekçilerimizin böyle bir acıyla karşılaşması onların yanında olmak çok hüzün verici bir şey. Allah yakınlarına sabır versin madencilere sabır versin. Milletimizin başısağolsun." diye konuştu.