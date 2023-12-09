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Gündem
TRT Haber 09.12.2023 22:50

Altun'dan TRT World Forum 2023 paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 7’nci kez düzenlenen TRT World Forum 2023'ü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Gelişen medyanın izleyici davranışını etkilediğini belirten Altun, "İletişim Başkanlığı olarak yayıncılıkta yeniliklere ve gelişen trendlere ayak uydurmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Altun'dan TRT World Forum 2023 paylaşımı

TRT World Forum 2023 sona erdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, forumu sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Gelişen medya ortamının izleyici davranışını derinden etkilediğini belirtti,,
İletişim Başkanlığı olarak yayıncılıkta yeniliklere ve gelişen trendlere ayak uydurmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

İletişim Başkanı Altun, kamu yayıncılarının stratejik iletişime yatırım yapmaları gerektiğini de söyledi.

Altun'dan TRT World Forum 2023 paylaşımı

"Stratejik iletişim alanı, sosyal medyanın ürettiği sanal terör ve anarşizme karşı doğruyu ve doğru haberi savunmak isteyenlerin yatırım yapması gereken bir alandır" dedi.

Fahrettin Altun Stratejik iletişimin önemine değindi

Altun, "Günümüzde stratejik iletişim alanı aynı zamanda hibrit tehditler, siber saldırılar ve sistematik dezenformasyon kampanyaları gibi yıkıcı unsurlarla mücadeleyi de içermektedir" notunu düştü.

Altun paylaşımında; dünyanın dört bir yanından TRT World Forum 2023'e katılan herkese teşekkür etti.
 

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TRT World Forum 2023 sona erdi
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