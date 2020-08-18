Twitter hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Altun, Joe Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı olan muhalefetin hala net bir cevap vermediğini vurguladı.

Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz? — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 18, 2020

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Altun, "Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" ifadelerini kullandı.