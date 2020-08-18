Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “bazı özel okullarda ana sınıflarında, ilkokul birinci ve 2’inci sınıflarda destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitimi verildiği” iddialarıyla ilgili soruları cevapladı.

Selçuk, bakanlığın yeni eğitim öğretim yılına ilişkin yayımladığı takvimi hatırlattı.

Diğer sınıflara kurs veren okullara ceza uygulanacak

31 Ağustos'tan itibaren sadece 8 ve 12'nci sınıflar için yüz yüze destek kursu verileceğini yineleyen Bakan Selçuk, diğer sınıflar için kurs veren okullara cezai yaptırım uygulanacağını belirtti. Selçuk, "Devlet ve özel okullarda 8 ve 12'nci sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak" dedi.

Sadece 8 ve 12'nci sınıflara kurs

Okullarda uzaktan eğitim 31 Ağustos’ta, yüz yüze eğitim ise 21 Eylül’de kademeli olarak başlayacak. 8 ve 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarına ise 31 Ağustos 2020 - 6 Haziran 2021’e arasında verilebilecek.