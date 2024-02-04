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Gündem
AA 04.02.2024 17:11

Altınok: Ankara'mızı dünya başkenti yapacağız

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "5 yılı boş olan Ankara eserlerle, hizmetlerle coşacak, Ankara'mızı dünya başkenti yapacağız" dedi.

Altınok: Ankara'mızı dünya başkenti yapacağız

AK Parti Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada Altınok, başkanlığı döneminde Keçiören'e çok hizmet ettiklerini söyledi.

Altınok, "Gece gündüz Londra'nın sokaklarında değil, Keçiören'in sokaklarında Altınok oldu. 5 yılı boş olan Ankara eserlerle, hizmetlerle coşacak, Ankara'mızı dünya başkenti yapacağız. 'Benim Ankara'ya projem yok, yapmayacağım diyor.' Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Büyükşehir Belediyesinden daha çok iş, eser ve hizmet yaptık. Keçiören'in çocuğu, evladı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu. Sizler yaptınız, Cumhur İttifakı yaptı, inşallah sizleri mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Emeklilere her ay 5 bin lira vereceğiz"

Seçilmesi halinde dar gelirli vatandaşlara her türlük destek ve yardımı yapacaklarını söyleyen Altınok, emeklilere her ay 5 bin lira vereceklerini, sosyal ve ekonomik duruma göre farklı desteklerde de bulunacaklarını kaydetti.

Verilen desteklerin miktarını arttıracaklarını belirten Altınok, "400 lira et parası veriyor, biz 2 bin 500 lira vereceğiz. İsteyen etini alsın, alışverişini yapsın. 500 lira doğal gaz yardımı var, 1000 liraya çıkartacağız. Fakat bunların tamamı Ankara Büyükşehir Belediye bütçesinin yüzde 10'u, kalan 90 ile de Ankara'yı eserler ve hizmetlerle donatacağız. Ankara'yı metro ağıyla öreceğiz. 31 Mart'ta vekaleti verdiniz, 15 Nisan'da vatandaşlarımızın hesabına bu paralar yatacak" ifadelerini kullandı.

"Hangi partiye oy verirse versin herkese hizmet edeceğiz"

Hangi partiye oy verirse versin herkese hizmet edeceklerini dile getiren Altınok, "31 Mart akşamı Ankara'mıza eser, hizmet güneşi doğacak" dedi.

AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan için de oy isteyen Altınok, Çoktan'ın Keçiören'i bildiğini, ilçeye hizmetlerin, eserlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Altınok'a açılışta AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile AK Parti ve MHP'nin Ankara ve Keçiören teşkilatlarından bazı yöneticiler de eşlik etti.

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