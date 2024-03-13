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Gündem
AA 13.03.2024 18:06

Altınok: Ankara'da ulaşım problemini çözeceğiz

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 350 otobüsün onarım beklediğini bu yüzden otobüs duraklarında bekleme zamanının arttığını belirterek, "Hızlı bir şekilde Ankara'da ulaşım problemini çözeceğiz" dedi.

Altınok: Ankara'da ulaşım problemini çözeceğiz

Ankara Eczacılar Odası'nı ziyaret eden Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Altınok, burada yaptığı konuşmada, "Altınok, proje bankasıdır." ifadesini kullandı.

Başkentin ışıklarının söndüğünü, Ulus ve Kızılay'da akşam saat 7'de adeta hayatın bittiğini dile getiren Altınok, Ankara'da ciddi bir trafik sorunu olduğuna dikkati çekti.

Büyükşehirlerde trafiği azaltacak en kurtarıcı yolun metro olduğuna işaret eden Altınok, seçildiği takdirde havaalanı metrosunu hızlıca yapacağını, Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğini söyledi.

Ulaşımın ciddi bir problem olduğunu, büyükşehir belediyesinin otobüs filosunu yenilemesi gerektiğini belirten Altınok, "350 otobüs şu an tamir, onarım beklediği için Ankara'da duraklarda bekleme zamanı arttı, kuyruklar uzadı. Hızlı bir şekilde Ankara'da ulaşım problemini çözeceğiz." diye konuştu.

Altınok, konuşmasının ardından eczacıların taleplerini dinledi.

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