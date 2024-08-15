Altay tankını yerli vagonlar taşıyacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yerli ve milli imkanlarla tasarlanan ve stratejik bir proje olan UAIS Tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, proje ile ilgili son durumu şu sözlerle anlattı:

“Projedeki önceliğimiz ekonomik ya da çok yönlü kullanıma sahip bir araç üretmekten ziyade milli güvenlik esasları çerçevesinde TSK’nın yürüteceği operasyonların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla askeri araçların, öncelikle de ALTAY tankının taşınmasına yönelik bir vagon tasarladık.”

“UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu yurtdışı NATO görevlerinde kullanılabilecek”

Bakan Uraloğlu, TSK’nın talepleri kapsamında UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu ile Altay Tankı versiyon-1 ve versiyon-2 başta olmak üzere taşınması planlanan en yüksek dara ve en geniş gabari ölçülerine sahip olan M60T, Korkut, Samur ve Kirpi araçlarının da demiryolunda taşınması için ağırlık ve ölçüleri dikkate alınarak konsept tasarım çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Ayrıca vagonun askeri araç taşıma dönemleri haricinde kullanılabilmesi amacıyla TCDD Taşımacılık’ın konteyner taşımacılığında kullanabilmesi için konsept tasarımı bu talebi de karşılayabilecek şekilde tamamladık.”

Uraloğlu, bu sayede UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu ile 40 ve 45’lik konteyner taşıma senaryosunun gerçekleştirilmesinin de teknik olarak mümkün olduğunun altını çizdi. Bakan Uraloğlu, vagonun ön tasarım çalışmalarında Uluslararası Karşılıklı İşletilebilirlik bileşenleri olan TSI düzenlemelerinin de dikkate alınarak konsept tasarımın tamamlandığını anımsattı. “UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu yurtdışı NATO görevlerinde kullanılabilecek” ifadelerini kullandı.

Askeri Araç Taşıma Vagonu TSK'nın 78 aracını taşıyacak

Çalışmalar sonucunda darası 24,5 ton seviyesine kadar düşürülen UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 104 adet askeri araçtan 78’inin taşınabilmesi mümkün hale getirildi.

Bakan Uraluoğlu, “Tasarım-analiz çalışmaları sonucunda tamamen TÜRASAŞ imkanlarıyla TSI standartlarına uygun şekilde tasarlanan askeri araç taşıma vagonunun prototip imalat çalışmaları Sivas Bölge Müdürlüğünde yoğun çalışmalar neticesinde tamamlanarak, prototip vagon Kasım 2023 tarihinde tüm proje paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda sergilenmişti. Vagonumuzun kaynaklı imalat aşaması ve TSI sertifikasyon çalışmaları kapsamında statik testleri ile tank yükleme testleri de başarıyla tamamlandı” açıklamasını yaptı.

2025 yılında teslim edilmesi hedefleniyor

Uraloğlu, prototip imalat süreci devam eden vagonun fren montajının da tamamlanmasından sonra dinamik testlerinin ilgili standartlar kapsamında gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanacağının altını çizdi ve "Son testlerin tamamlanmasının ardından 2025 yılında teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Vagon projesi yerli ve milli imkanlarla tamamlanacak

“Statik, dinamik testlerin ve sonrasında TSI sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan stratejik ve kritik öneme sahip bir vagon projesini tamamen yerli ve milli imkânlarımızla tamamlamış olacağız" diyen Bakan Uraloğlu, "Bu sayede ülkemiz kaynakları etkili şekilde kullanılarak korunmuş olacak ve söz konusu vagonun yurtdışından ithal edilmesi engellenmiş olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, projenin uluslararası karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerine uygun olarak tamamlanmasıyla UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu’nun yurtdışına ihraç edilebilmesinin mümkün olacağını vurgulayarak bu sayede önemli bir ihraç kalemi sağlanmış olacağının da altını çizdi.