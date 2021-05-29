28 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde Türklerin yaşadığı bir ev ırkçılar tarafından ateşe verildi. Genç ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti. Ülke tarihinin en acı ırkçı saldırılarından biri olan o yangın bunca yıla rağmen sönmedi, söndürülemedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Solingen faciasının sene-i devriyesinde TRT Deutsch'a açıklamalarda bulundu.

"Anmakla birlikte anlamak ve gerekli tedbirleri almak çok daha önemli"

"O kara gün hala hafızalarımızda. Yüreğimiz acıyor, yüreğimiz parçalanıyor. Bugün bu faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle ve hasretle yad ediyoruz. 29 Mayıs tarihinde Almanya'da yine bir anma töreni düzenlendi. Orada yine milletvekilimiz, başkonsolosumuz, yetkililerimiz yer alarak ailemizle olan dayanışması bir kez daha gösterdi. Bu faciaları anmak tabi ki acıları paylaşmak adına önemli. Ama anmakla birlikte anlamak ve gerekli tedbirleri almak çok daha önemli."

"Atılmayan her adım maalesef daha büyük faciayı tetikliyor"

"Solingen faciası neydi, o kara gün neden cereyan etti bunun sebeplerini her şeyden önce Alman makamları iyi analiz etmeli ve bu konuda vicdanları rahatlatacak kararları, adımları kararları alarak gerekli adımları atmalı. Atılmayan her adım maalesef daha büyük faciayı tetikliyor. O kara günün çok daha ne kadar büyük acılara vesile olduğunu o kara güne kara günün hesabının sorulmaması sebebiyle Avrupa’da İslam karşıtlığının, Müslüman düşmanlığının ne kadar vahim boyutlara ulaştığını hep birlikte görüyoruz."

"Alman makamlarını vicdanları tatmin edecek adımları atmaya davet ediyoruz"

"28 yıl geçti. 28 yıl önce eğer o faciaya karşı gerekli adımlar atılsaydı bugün Avrupa toplumu 28 yıl sonra İslam karşıtlığı açısından çok daha güvensiz ve kaygı veren bir toplum halini almazdı. O yüzden biz İslam karşıtlığı zehrinin en önemli panzehrinin bu saldırılara karşı gerekli tedbirlerin derhal alınması ve gerekli adımların atılması olduğunu düşünüyoruz. Alman makamlarını bir kez daha bu konuda vicdanları tatmin edecek adımları atmaya davet ediyoruz."

"Tedbir alınsaydı arkasından gelen pek çok facia da gelmezdi"

"Solingen'de gerekli tedbirler alınsaydı, Solingen faciasının sebepleri iyi araştırılıp gerekli adımlar atılsaydı arkasından gelen pek çok facia da gelmezdi. Facialar önlenmiş olurdu. Daha geçtiğimiz yıl Hanau'da bunun son örneğini yaşadık. Maalesef o saldırıda 4'ü Türk vatandaşı 10 kişi hayatını kaybetti.

"Avrupa makamları gerekli adımları derhal atmalı"

"Sene-i devriyesinde bu elim saldırının Almanya'daydım. Alman Cumhurbaşkanının, Alman yetkililerinin bu acıyı paylaşması orada da ifade ettim çok önemliydi. Ama maalesef söz konusu saldırılara karşı biz gerekli adımları atıldığını hiçbir zaman görmedik, göremedik hala daha göremiyoruz. Bu musibetlerden Avrupa yetkilileri, Avrupa makamları gerekli nasihatleri çıkarmalı ve gerekli adımları derhal atmalı. Bu vesileyle bir kez daha Solingen faciasında hayatını kaybeden, Hanau'da hayatını kaybeden, Avrupa'da İslam karşıtı saldırılara kurban verdiğimiz bütün vatandaşlarımızı saygıyla rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."