İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Saatler 20.53’ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıyla başlayacak kutlamalarımız, Ayasofya'da Fetih Suresi tilaveti, Galata Kulesi ve Ayasofya Camii'nde ilk kez denenecek sky mapping gösterisi ile devam edecek. İstanbul bayramını tüm ihtişamıyla kutlayacak." dedi.

Saatler 20.53’ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan’ın mesajıyla başlayacak kutlamalarımız, Ayasofya'da Fetih Suresi tilaveti, Galata Kulesi ve Ayasofya Camii'nde ilk kez denenecek sky mapping gösterisi ile devam edecek.



İstanbul bayramını tüm ihtişamıyla kutlayacak. pic.twitter.com/pg3v7MXPsr — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 29, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı Fetih Kupasına saat 20.53'te video mesaj gönderdi.

Erdoğan, "Hizmetlerimizle İstanbul'u güzelleştirerek emaneti koruyoruz. Ayasofya'yı ibadete açarak ecdadın mirasına sahip çıktık. Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün insansız hava araçlarımızla, yazılımlarımızla, üretimimizle, ihracatımızla tekrarlıyoruz." dedi.