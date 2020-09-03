Haber Giriş: Kaynak: AA
ALES sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
16 Ağustos'ta düzenlenen ALES sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurmuştu.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda sonuçların açıklandığı belirtildi.
Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.
Etiketler: son dakika ösym ales sonuçları açıklanıyor alesSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 10:04
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