Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dünkü görüşmesine ilişkin sorusuna cevap verdi.

Akşener, "Biz sadece bize bırakılan birkaç konuyu görüştük, o kadar." yanıtını verdi.

"İlçelerde bir anlaşma sağlandı mı?" sorusuna Akşener, "Pek çok ilde sağlandı. Onlar da ilan edilecek, biz adaylar üzerinde konuşmuyoruz, il ve ilçe... İzmir'de herhangi bir ilçe paylaşımı konusunda sorun yok." karşılığını verdi.

Meral Akşener, "hayalet seçmen" iddialarıyla ilgili soru üzerine "Onları takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA