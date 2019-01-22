İl ve ilçelerdeki pürüzler, iş birliği müzakerelerinde yaşanan tıkanıklık... Devreye liderler girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir kez daha bir araya geldi.

Görüşme Akşener'in Ankara'daki evinde, iki liderin eşlerinin de katılımıyla gerçekleşti.

Seçim ittifakını ele alan liderler, heyetler arası görüşmelerde uzlaşılamayan başlıkları görüştü.

Ankara'nın Etimesgut, Muğla'nın Bodrum, Denizli'nin Pamukkale ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinin hangi partiye bırakılacağı masadaydı.

İstanbul'un ilçeleri ve Gaziantep gibi kritik bazı illerde adaylar üzerinden de değerlendirme yapıldı.

Kulislere göre, görüşayrılıkları önemli ölçüde giderildi. Yeni mutabakat için hazırlıklar başladı. Heyetlerinin temasının ardından yeni iş birliği açıklanacak.

CHP'de ise İzmir düğümü sürüyor

CHP'de eleştiri konusu ise İzmir adayı ile İstanbul'un bazı ilçelerinin hala netleşmemesi. Aziz Kocaoğlu'nun çıkışının ardından düğüme dönüşen İzmir adayının kim olacağı sorusu, 27 Ocak'ta belli olacak.

Parti Meclisi 7. kez toplanacak. İzmir adayı ile İstanbul'un bazı ilçe adaylarının netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber