İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına Mersin'deki kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek başladı.

Kadına yönelik şiddet konusuna da değinen Akşener, "Ömrünün baharında, 27 yaşındaki bir evladımız, Pınar Gültekin katledildi. Kadınlarımız korku içinde. Kadınlarımız kendini güvende hissetmiyor, kadınlarımız, evlatlarımız tedirgin." dedi.

"Kadınların, erkeklere güvenemediği bir dünya, kıyamet alametidir"

Yasaların hakkıyla uygulanması gerektiğini ifade eden Akşener, "Kadınların, erkeklere güvenemediği bir dünya, kıyamet alametidir. Kadınının yanında duracak mertliği göstermemek Türk töresine yakışmaz. Önlemleri hakkıyla almak yeter. Bu bir zihniyet meselesidir. Nefreti, düşmanlığı bırakıp, kadınıyla erkeğiyle milletimizin her bir ferdini sevmek yeter." diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in gündeminde koronavirüsle mücadele de vardı.

14 gün boyunca Ankara'da karantinada olduğunu ve bir sorunla karşılaşmadan süreci tamamladığını anlatan Akşener, COVID-19’a yakalanan koruma polisinin de sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

"Önlemlere uyun" mesajı

Karantina sürecindeki deneyimlerini anlatan Akşener, "önlemlere uyun" mesajı verdi.

Akşener, şunları söyledi:

"Koruma polisim de sağlığına kavuştu. Bilim insanlarının karar ve tavsiyelerine uymak, her bir vatandaşımız gibi, bizler için de zorunluluk. Bu bilinçle, tek bir vatandaşımızın bile sağlığını riske atmamak için, azami dikkati gösterdim, karantina şartları gereği ben de evde kaldım."