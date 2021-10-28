Başkente yeni soluk getirecek AKM Millet Bahçesi, millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olacak.

Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.

Yeşilin her tonunun görüldüğü peyzaj düzenlemeleriyle dikkati çeken millet bahçesinde, 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekare çim alanı, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor.

Millet bahçesinde, çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet, su gösteri havuzu yer alıyor.

Etkinlik ve spor alanları

Vatandaşların huzur ve keyifle zaman geçirmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü millet bahçesinde, her yaş grubuna hitap edecek spor ve etkinlik alanları da unutulmadı.

Toplam 30 bin 250 metrekarelik alana, basketbol sahaları, 2,7 kilometrelik koşu ve bisiklet yolu ile 1320 metrekarelik olimpik standartlarda kaykay pisti, 1007 metrekarelik buz pisti, çocuk oyun alanları ile çok amaçlı spor sahaları ve etkinlik adası yapıldı.

Çevreye duyarlı yeşil çatılı millet kıraathanesi

Millet bahçesinde yer alan 1110 metrelik zip coaster da gençlere eğlenceli dakikalar yaşatacak.

7 bin 661 metrekarelik millet kıraathanesi ise çevreye duyarlı yeşil çatı uygulamasıyla gençlerin yeni buluşma noktası olacak. Millet kıraathanesinde, kütüphane, eğitim odaları, yeme içme alanı, seminer salonu ve çocuk aktivite alanı bulunuyor.

Sanat atölyelerinin yer aldığı millet bahçesinde, 700 kişilik konferans salonu da birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Başkentlilerin aileleri ve sevdikleriyle huzur içinde vakit geçirebileceği AKM Millet Bahçesi'nde ayrıca açık hava sineması, tören alanı, pazar yeri, çocuk kulübü, binicilik alanı, tohum merkezi, kır lokantası, sağlık merkezi ve cami yer alıyor.

Nostaljik tramvay

Öte yandan, vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek.

Bakan Kurum: Bu 4 günü festival havasında gerçekleştireceğiz

Millet bahçesinin yapım sürecine ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Burası 1700 metrekarelik bir alan. İmalatlar iki yıl içinde bitti. Açılışımız Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü dolayısıyla 4 gün sürecek. Aslında bayram coşkusunu burada yaşamış olacağız. Bu 4 günü festival havasında gerçekleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında da daha iyi projelerle ülkemizin yeşil dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Bakan Kurum, çalışması devam eden millet bahçelerine de değindi. Bu alanların iklim değişikliği ile mücadeledeki önemine vurgu yaptı.

"Ankara'da 21 tane millet bahçesi yapıyoruz"

"Bu aslında iklim değişikliği ile mücadelemizin çok önemli bir parçası. Yani biz şehirlerimizin nefes alacağı alanların inşası olarak görüyoruz. Ankara'da şu anda 4.2 milyon metrekare büyüklüğünde 21 tane millet bahçesi yapıyoruz."