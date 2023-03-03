Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
AKINCI ve TB2'ler deprem bölgesinde 2417 saat 6 dakika uçtu
Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları, 2417 saat 6 dakika görev uçuşu icra etti.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem Bölgesinde Görevli Milli İHA'lar 9 Bayraktar AKINCI, 8'i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli 42 Bayraktar TB2 ilk günden itibaren toplam 2417 saat 6 dakika görev uçuşu icra ettiler. Güvenlik ve hasar tespit çalışmaları için uçuş görevleri devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Baykar tarafından deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına yüksek çözünürlüklü görüntü alan Baykar Hızlı Haritalama Sistemi de kullanılıyor.
Etiketler: İnsansız Hava Aracı (İHA) AKINCI Bayraktar Deprem
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