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Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ üyeliğinden hapis
[Eski orgeneral Akın Öztürk, Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Özdemirci ile avukatı hazır bulundu.
Esas hakkındaki savunmasını yapan Özdemirci, hakkındaki iddiaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Sanık avukatının savunması ve yapılan müzakerenin ardından mahkeme heyeti, hükmünü açıkladı.
Mahkeme, Özdemirci'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti ve tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden eski orgeneral Öztürk, darbenin yöneticileri arasında gösterilmiş ve yargılandığı Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.
Etiketler: fetö akın öztürk Mehmet Serdar ÖzdemirciSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:09
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