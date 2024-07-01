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TRT Haber 01.07.2024 22:45

Akif Çağatay Kılıç: Kimlerin ne amaçla hareket ettiğini çok iyi biliyoruz

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Suriye’de yaşanan provokatif olaylarda kimlerin ne amaçla hareket ettiğini çok iyi biliyoruz. Özellikle sığınmacılar üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı ile ülkemizin birlik ve beraberliğinin zarar görmesine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akif Çağatay Kılıç: Kimlerin ne amaçla hareket ettiğini çok iyi biliyoruz

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Suriye’de yaşanan provakatif olaylarda kimlerin ne amaçla hareket ettiğini çok iyi biliyoruz.

Özellikle sığınmacılar üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı ile ülkemizin birlik ve beraberliğinin zarar görmesine asla izin vermeyeceğiz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla elindeki yetki ve imkanları sonuna kadar kullanmaya devam edecektir.

Vatandaşlarımızı özellikle sosyal medya üzerinden yapılan provokasyona karşı sağduyulu olmaya davet ediyor, dezenformasyonlara karşı resmi kaynaklar haricindeki hiçbir bilgiye itibar edilmemesinin altını çiziyorum.

Ülkemiz aleyhine ve değerlerimize karşı yapılacak eylemler asla karşılıksız kalmayacaktır. 

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