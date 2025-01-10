Puslu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.01.2025 08:25

Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alındı

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Akdeniz Belediyesinde arama yapan polis ekipleri, binanın önü ve çevresinde de güvenlik önlemi aldı.

ETİKETLER
Mersin Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK DEM Parti
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Aydın-Denizli Otoyolu'nu açacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:31
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
08:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Aydın-Denizli Otoyolu'nu açacak
07:24
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
06:42
Hamas'tan esir açıklaması: Ancak takas anlaşmasıyla geri alabilirler
05:41
Donald Trump: Putin benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz
05:48
Los Angeles yanıyor: Ulusal muhafızlar görevlendirildi
Los Angeles yanıyor: 200 bin kişi için tahliye uyarısı
Los Angeles yanıyor: 200 bin kişi için tahliye uyarısı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3, 102'nci uçuş testini geçti
Bayraktar TB3, 102'nci uçuş testini geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ