Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sevgili Ankara'lılar, Ankara teşkilatımızda görev yapan dava ve yol arkadaşlarım aziz kardeşlerim, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugün 1 Ocak ve bir yılı daha geride bıraktık 2019 yılına girdik. 2019 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Buradan 15 Temmuz'un gazi şehri Ankara'yı selamlıyorum. Buradan Kurtuluş Savaşı'mızı yöneten, son devletimizi, Cumhuriyet'imizi kuran, acısıyla, tatlısıyla son bir asrımıza damgasını vuran Ankara'nın tüm güzel insanlarını selamlıyorum. İster atadan Ankaralı olsun, ister başka şehirlerden gelip yerleşsin, Türkiye'nin başkentinde yaşama bahtiyarlığına erişen tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Bu kadim şehrin çevre ilçelerinden gelerek bizlerle birlikte olan kardeşlerimi selamlıyorum.

Dışarıda salonun yarısı kadar yine Ankaralı vardı. Önce onlara hitap ettik, onlara seslendik onlarla gönül birlikteliğimizi ortaya koyduk. Biz Ankara'yı çok sevdik inanıyorum ki Ankara da bizi sevdi. Onun için 16 yıldır bizi bırakmadı, bırakmıyor ve bırakmayacak. İşte bu sevda ile Ankara için en iyisini, güzelini, doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. 31 Mart 2019 seçimleri için de aynı anlayışla en ideal isimlerle ve en iddialı projelerle milletimizin karşısına çıkmanın gayreti içindeyiz.

Bugün isimlerini milletimizle paylaşacağımız arkadaşlarımızın Ankara'ya yapacakları hizmetlerde inşallah daima yanlarında olacağız. Çünkü Ankara siyasetin de hizmetin de yatırımın da en iyisine layıktır. Çünkü Ankara başkenttir. Türkiye'yi dünyada temsil eden şehrimizdir, vitrinimizdir. Ankara'yı büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımıza, adaylarımızı da başkentli hemşehrilerimize emanet ediyoruz. Buna hazır mıyız?

"Milletin gönlünde yeri olmayanın AK Parti listelerine girebilmesi mümkün değildir"

Seçim dönemlerinde sadece milletimizin karşısına çıkartacağımız adayların isimlerini belirliyoruz. Bu isimleri de yine milletimizle birlikte tespit ediyoruz. Milletin gönlünde yeri olmayan, ilinde, ilçesinde karşılığı bulunmayan hiç kimsenin AK Parti listelerine girebilmesi mümkün değildir. Tabii bir yarış. Aday adaylarımız oldu. Bu aday adayları içerisinden istişarelerimizi yaptık. Bu istişarelerimizin neticesinde sizlere açıklayacağım isimleri Ankara'mızın, gerek büyükşehir gerekse ilçe belediye başkan adayları olarak belirledik.

"Ankara'da yeni bir değişim 1 Nisan'dan itibaren başlayacak"

Sevgili gençler ben size inanıyorum, sizlere güveniyorum 31 Mart akşamı yine bu heyecanı göreceğime inanıyorum. Sizde bu heyecan oldukça aşamayacağımız engel yoktur. Çankaya ve Yenimahalle'yi alarak Ankara'da 1 Nisan'dan itibaren yeni bir dönüşüm başlatacağız. Milletin gözünden düşenin bizim nezdimizde yeri yoktur.

Milletimizle aramızdaki bu güçlü ve hasbi bağ koptuğu gün bizim de misyonumuzun bittiği gündür. Hamdolsun bugüne kadar gerek hizmetlerimizle gerek seçimlerde aldığımız neticelerle bu bağın ilk günkü gibi sağlam olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bunun için 'AK Parti her gün seçime hazırdır.' diyebiliyoruz.

Bu kriterlere uygun şekilde çalışmayan, layüsel davranan milletvekillerimiz de belediye başkanlarımız da teşkilat yöneticilerimiz de olsa varsa o zaman milletimizin gönlünden düşmüş demektir.

Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet bu dörtgen üzerinde bu dört temel taş üzerinde yükselteceğimizi söylemiştim.

"Yüksek öğrenimi ulaşılabilir kıldık"

Eğitimde öncelikle eğitimin altyapısı ile ilgili eksikleri ortadan kaldırmaya yönelik bir hamle başlattık. Derslik sayısını 288 bin ilave ile 575 bine, öğretmen sayısını 607 ilave ile 920 bine çıkartarak bu alandaki sorunları büyük ölçüde çözdük. Bakın bunu bay Kemal bilmez böyle bir derdi yok. Ama siz ona ve izleyenlerine de bunu anlatmanız lazım. Destek personeli ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızda 1 milyon 32 bin kişi şu anda görev yapıyor. Üniversite öğrencilerimizin sayısını 1 milyon 656 binden 8 milyona ulaştırarak neredeyse talep eden her evladımız için yüksek öğrenimi ulaşılabilir kıldık. Bunu yapan biziz. Lisans öğrencilerimizin kredi burs rakamını, geldiğimiz zaman ne alıyorlardı, 45 lira. Şu anda ocak itibarıyla bunu nereye çıkarttık, 500 liraya. Master öğrencilerini bin liraya, doktora bin 500 liraya. Bunları yapan AK Parti iktidarı.

"Söz verdiğimiz 37 stadyumun 16 adedini tamamladık"

Yurt yatak kapasitesini 182 binden 689 bine yükselttik. Bay Kemal ne diyor? 'Yurt yok, öğrencilerin kalacağı yurt yok' diyor, Türkiye'de ne kadar yurt var, ne kadar yatak kapasitemiz var, haberi yok. Çünkü kılavuzu karga, sıkıntı burada. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarırken 4+4+4 ile meslek liseleri ve İmam Hatip'e yapılan haksızlığa son verdik. Önümüzdeki dönem için hedefimiz eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek olacaktır. Sporda 34 şehrimize söz verdiğimiz 37 stadyumun 16 adedini tamamladık. Lisanslı sporcu sayımızı 278 binden 8 milyon 360 bine çıkardık.

"Şehir hastaneleri ile yeni bir döneme giriyoruz"

Bugün ülkemizde genel sağlık sigortası dışında kalan kimse yoktur. Hastane yatak kapasitemizi 136 bin ilave ile 240 bine sağlık çalışanı sayımızı 550 bin ilave ile 762 bine bu rakam özel sektör ile 1 milyon 25 bine ulaşıyor. Doktor sayımızı ise 94 bin ilave ile 234 bine çıkardık. Ambulans sayımızı 618'den 5 bine çıkartarak, uçağından helikopterine pek çok hizmeti devreye alarak, 112 Acil Sağlık İstasyonu sayımızı 481'den 2 bin 711'e yükselterek ihtiyaç anında her vatandaşımıza ulaşılabilmesini sağladık. Bay Kemal SSK Genel Müdürü'yken bunlar var mıydı? Vatandaş sefalet içerisindeydi. Bunları yapamadın. Savaş Ay seni çok iyi anlattı, o dönemde sefalet vardı hastanelerimizde ama şimdi hamdolsun hastanelerimiz modern, modern olmanın ötesinde ileri teknolojiyle de donatılmış vaziyette.

Şehir hastaneleri ile yeni bir döneme giriyoruz. Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri, Manisa, Elazığ ve Eskişehir'den oluşan toplam 8 şehir hastanesini hizmete açtık. Yakında Ankara Bilkent Şehir Hastanesini de hizmete açıyoruz. Ankara Şehir Hastanesinin yatak kapasitesi 3 bin 300. Böyle bir hastane açıyoruz, devasa. Bunları ancak AK Parti yapar, yaparsa AK Parti yapar. Bunların böyle bir kapasitesi, gücü yok, yapamazlar. Toplamda 44 bin 400 yatağa ulaşacak şehir hastanelerimizle sağlık hizmetlerinde vatandaşlarımızı bir üst sınıfa taşıyoruz.

"Ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz"

Adalet sistemimiz geçmişte darbecilerin ve vesayet güçlerinin üzerinde adeta tepindiği, en çok zarar gören kurumlarımızın başında geliyordu. Milletimizin adalet teşkilatımıza olan güven düzeyini yükseltebilmek, vatandaşlarımıza en iyi yargı hizmetini verebilmek için pek çok reformu hayata geçirdik.

Adalet teşkilatımızın toplam personel sayısını 61 binden 143 bine çıkararak sistemin insan kaynağını zenginleştirdik. Vatandaşlarımıza ilave hak arama yolları açtık. Türkiye terör örgütleriyle, çetelerle, uyuşturucu tüccarlarıyla, asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadelede tarihinin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır ve şu anda da almaya devam ediyor. Terör örgütlerine sınırlarımız dahilinde ve haricinde vurulan darbeler... Milletimiz bu noktada gerçekten huzur içinde yaşıyor. PKK/ PYD, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar karanlık güçlerin beslediği, büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz. Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz.

Ulaştırma ve altyapı AK Parti'nin en başarılı olduğu alanlardan biridir. Bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 516 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 2 bin 753 kilometreye çıkardık.

Demiryollarında ülkemizi yüksek hızlı hatlarıyla donatmaya başladık. YHT hatları şu anda hizmet veriyor. Havayollarında katettiğimiz mesafe takdire şayandır. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkardık. Sektörün cirosunu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselttik. Denizcilikte tersane sayımızı 78'e limanlarımızın yük kapasitesini 471 milyon tona yükselttik.

Son 16 yılda bitkisel ve hayvansal üretim alanında pek çok destek programını hayata geçirdik. 16 yılda istihdamı 10 milyon artırmayı başardık. Yıllardır beklenen Uzay Ajansımızı kurduk. 81 ilin tamamına doğal gazı götürdük artık doğal gazın gitmediği il kalmadı.

"Millet Kıraathaneleri 24 saat açık olacak"

Bizde yeni yeni müjdeler var. Şehirlerimizi şu anda Millet Bahçeleri ile donatmaya başladık. Sadece Millet Bahçeleri ile kalmıyoruz bir de Millet Kıraathaneleri'ni getiriyoruz. 24 saat Millet Kıraathaneleri de açık olacak. Şu anda da Ankara'da proje hazırlanıyor inşallah bir taraftan da inşası başlayacaktır.

"Bay Kemal önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula"

Toplumun her kesimini kucaklayan bir sosyal yardım politikası uyguluyoruz. Son 16 yılda 284 milyar lira sosyal yardım harcaması yaptık. TİKA 5 kıtada 170 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu başarıların 2008 küresel finans krizine 2013 yılından bu yana neredeyse kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılara 15 Temmuz darbe girişimine rağmen alındığını unutmamak gerekiyor. En çok engeli Ana Muhalefet partisinden gördük. Merhum Özal bu parti için CHP'yi biraz sıkıştırsan Avrupalı dostlarına Türk devletini şikayet eder diyor. Bay Kemal her fırsatta bunu yapıyor. Kasım ayında Almanya ve Avusturya'ya yaptığı ziyareti sırasında Türkiye demokrasiden uzaklaşıyor iftirasını atıyor. Bay Kemal önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Bak şu anda senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Ve nasıl çaktığını da görüyoruz. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip de koltuğuna yapışan Ana Muhalefet Partisi bulabilirsiniz. Bir an önce git de CHP tabanı bir rahatlasın. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya bile cesaret edemeyen bırakınız ülke kendi partisine bile hayır gelmez. Bu zat sürekli bizim tarafsızlığımızdan dem vuruyor. Keşke kendisi Türkiye'nin menfaatleri söz konusu olduğunda hiç değilse tarafsız kalmayı becerebilse.

Türkiye'nin, Türk milletinin ve kalbi bizimle atan kardeşlerimizin hakları ve gelecekleri söz konusu olduğunda biz milletimizden yanayız biz mazlumdan, mağdurdan yanayız hepsinden öte Hakk'tan yanayız. Kılıçdaroğlu'nun kimden ve nereden yana olduğunu milletimiz gayet iyi görüyor. Olsa olsa terör örgütlerinin beslemelerinden yanadır.

Şimdi sıra Ankara'dan gösterdiğimiz Büyükşehir ve ilçe adaylarımızı tanıtmaya geldi;

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan,

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

Üç ayrı ilçe var bunlardan bir tanesi; Etimesgut, malum AK Parti olarak aday göstermiyoruz Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Enver Demirel'i destekliyoruz.

Gölbaşı orada da AK Parti olarak aday göstermiyoruz Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayı Ramazan Şimşek'i destekliyoruz.

Polatlı, AK Parti olarak aday göstermiyoruz Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'yı destekliyoruz.

Adaylarımızın Ankara'mıza Cumhur İttifakına hayırlı olmasını Allah'dan diliyorum. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mehmet Özhaseki ile birlikte resimlerimizi çektiriyoruz.

"Cumhur ittifakını illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na gelişinde, salon dışında toplanan kalabalığa seslendi.

25 adaydan 3'ü MHP'den

Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte 24 ilçe belediye başkan adayını da açıklayacağız. Bu 25 adayımızın malum 3 tanesi Cumhur ittifakımızın gereği MHP'den diğerleri partimizden. Cumhur ittifakını inşallah Ankara'mızda başkentimizde karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız.

Biz başkentimize yakışır bir belediye başkanı belirledik. Herhangi bir ilçeden belediye başkanı değil 5 dönem Kayseri büyükşehiri yönetmiş olan bir belediye başkanı. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığını yapmış bir milletvekilimiz. Yani o günden bu güne hayatı tamamiyle belediyecilikle geçmiş bir kardeşimizi başkentimize belediye başkan adayı yaptık.

Devletimize illetleri dokundurtmayacağız. Bu devletimizi daha güçlü kılacağız. Başkentimizi daha güzel yapacağız. Bunu ancak iktidarla uyum içerisinde olan bir belediye gerçekleştirir. Onun için de bu yolda bunu başaracağız.

