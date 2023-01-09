Anayasa değişikliği için siyasi partiler yeni randevuya hazırlanıyor. AK Parti, teklifin 400'ün üzerinde oyla referandumsuz kabul edilmesi amacıyla muhalefetin desteğini arayacak.

İlk tur görüşme, başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin hazırlanma aşamasında yapıldı.

AK Partili kurmaylar, komisyon görüşmelerinden önce ikinci kez muhalefetin kapısını çalacak.

AK Parti anayasa değişiklik teklifine destek için çarşamba günü İYİ Parti ile görüşecek. Görüşmenin ayrıntılarını @trthaber muhabiri Yiğitcan Karatepe aktardı.https://t.co/z3oXbsHWtT pic.twitter.com/tj31P4YiTk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 9, 2023

AK Parti, ilk olarak 11 Ocak Çarşamba günü MHP ile bir araya gelecek. Daha sonra İyi Parti ile görüşecek.

İyi Parti daha önce, başörtüsüne anayasal güvence teklifine evet diyeceğini açıklamıştı.