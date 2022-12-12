Basın toplantısında konuşan İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in önümüzdeki günlerde milletvekilleriyle toplantı yapacağını da duyurdu.

Parti Sözcüsü Zorlu, şunları kaydetti;

Bu bir süreç yönetimi. Bu süreç yönetiminin bir parçası olarak da bugün Genel İdare Kurulumuzda bu konuyu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk.

"Kurulun çoğunluğunun eğilimi 'evet' yönünde"

Genel İdare Kurulumuzda çoğunluğun eğilimi, temayülü ise bu konu da olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz yönündedir. Yani evet yönündedir.

Önümüzdeki günlerde milletvekillerimizde sadece milletvekillerimizle bir araya gelecek. Belki ardından kurucular kurulu toplanacak ve tüm yetkili kurullarımızdan bu anayasa değişiklik metninin üzerinde değerlendirmemizi, eylemimizi etap etap sizlerle paylaşacağız.