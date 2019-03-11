AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkındaki ‘sahte senet’ iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yapıyor. https://t.co/qdxQmWEwij — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mart 2019

Çelik, "Yavaş'ın sahte senet takibi yaptığı ve para cezasına çarptırıldığı açık." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle;

Kesinleşmiş bu karara rağmen CHP ve Yavaş neden susuyor? Vatandaşın önüne temiz aday çıkarmak tüm partilerin görevidir.

Bu vahim suçlamalara CHP yönetimi yanıt vermek zorundadır.

CHP'nin Ankara'ya belediye başkanı olarak önerdiği Mansur Yavaş, sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır?

Ayrıntılar gelecek...