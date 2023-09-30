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TRT Haber 30.09.2023 14:34

AK Parti'den Ermeni grupların saldırı girişimine kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunus Emre Enstitüsümüzün Los Angeles'ta düzenlediği ve Washington Büyükelçimiz Sayın Murat Mercan'ın da katılımcısı olduğu programa yönelik provokatör Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz." dedi.

AK Parti'den Ermeni grupların saldırı girişimine kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yunus Emre Enstitüsümüzün Los Angeles'ta düzenlediği ve Washington Büyükelçimiz Sayın Murat Mercan'ın da katılımcısı olduğu programa yönelik provokatör Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz. Saldırgan yalan şebekesi hakikatlerin duyulmasını engelleyemez.

Yaşanan hadise, fikir ve ifade özgürlüğüne karşı çirkin bir müdahale girişimi olduğu gibi bu grupların saldırganlık dışında kendilerini ifade edecek bir yetenekleri olmadığını da göstermektedir. Her türlü provokasyona karşılık Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmayı, Kafkaslarda barış ve istikrara bağlı kalmayı sürdüreceğiz."

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