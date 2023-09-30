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TRT Haber 30.09.2023 11:10

Ömer Çelik: İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyona ilişkin, "Çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur" dedi.

Ömer Çelik: İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur
[Fotograf: AA]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine yapılmıştır. Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz.

İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyon
İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyon

İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır.

Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerini hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar, bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur.

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Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan İsveç
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