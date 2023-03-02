Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler, evlerini bırakıp Ankara'nın yolunu tuttu.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın başlattığı 'Evim Evindir' projesi ile Ankara'da 57 bin 488 depremzedeye kapı aralandı. Yardım için kurulan çağrı merkezinde mesai, gece gündüz devam ediyor.

Gelen her çağrı yanıtlanıyor, talepler not ediliyor. Depremzede ailelerin barınmadan beslenmeye kadar ihtiyaçları gideriliyor.

Çağrı merkezini arayıp, depremzede vatandaşlara yardımcı olmak isteyenler de olduğunu belirten AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ebru Kurban Yaldız, "Hem gıda hem kıyafet hem öğrenci okutabilirim, onlarla ihtiyaçları mukabilinde beni birleştiren diyen insanlar olunca 'Kardeş Aile' projesini başlattık" dedi.

Proje ile ilgili konuşan çağrı merkezi çalışanı, "Bir aile aradı bizi. 17 kişi olduklarını, ayrılmak istemediklerini söylediler. Gölbaşı'nda bir ailemiz 20 kişiye kadar misafir edebileceklerini söyledi. İki aileyi birbirine kardeş aile ilan ettik. Şu anda birlikte kalıyorlar" dedi.

Depremzedelerle ‘Kardeş Aile’ olmak isteyenler 0 850 602 61 00 numaralı telefonla yetkililere ulaşılabilir.

Haber: Züleyha Cebeci

Kamera: Sinan Kement