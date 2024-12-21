Hafif Yağmurlu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.12.2024 09:48

AK Parti'den Almanya'da Noel pazarına yapılan saldırıya kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırıyı kınayarak, "Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi en büyük temennimizdir" dedi.

AK Parti'den Almanya'da Noel pazarına yapılan saldırıya kınama
[Fotograf: AA]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya’nın Magdeburg kentinde yaşanan saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesinin en büyük temennileri olduğunu belirten Çelik, "Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Teröre ve şiddete karşı her zeminde ortak mücadele ilkemizi bir kere daha ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.

ETİKETLER
AK Parti Almanya Ömer Çelik
Sıradaki Haber
19 ilde PKK/KCK'ya operasyon: 40 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:58
Cep telefonu ve taşıt satışlarına taksit düzenlemesi
08:26
19 ilde PKK/KCK'ya operasyon: 40 gözaltı
07:24
BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Gözlem Gücü'nün görev süresi uzatıldı
08:58
Bozcaada feribot hattında bazı seferler iptal edildi
06:13
Asgari ücrette gözler dördüncü toplantıda
06:03
Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Peru Amazonlarında 27 yeni tür keşfedildi
Peru Amazonlarında 27 yeni tür keşfedildi
FOTO FOKUS
Almanya'da Noel pazarına araçlı saldırı
Almanya'da Noel pazarına araçlı saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ