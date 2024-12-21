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Gündem
TRT Haber 21.12.2024 08:17

19 ilde PKK/KCK'ya operasyon: 40 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir hafta içinde 19 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 40 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

19 ilde PKK/KCK'ya operasyon: 40 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van’da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Gürz-30 operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonlarda 40 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşan Ali Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve jandarmayı tebrik etti.

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İçişleri Bakanlığı PKK/KCK Terörle Mücadele Ali Yerlikaya
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