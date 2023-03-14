Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları başladı
[Fotograf: AA]
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı başvurularının başladığını bildirdi.
Çopuroğlu, yazılı açıklamasında, partilerinde aday adaylığı başvurularının dün itibarıyla başladığını ve 16 Mart Perşembe saat 21.00'e kadar başvuruların alınacağını söyledi.
Başvuru işlemlerinin il başkanlığı binasında özenle takip edildiğini aktaran Çopuroğlu, bu sürecin vatana ve millete hayırlı olmasını temennisinde bulundu.
Etiketler: AK Parti
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