AK Parti'deki istişare süreci peş peşe toplantılarla bu hafta devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanları ile 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk kez bir araya gelecek. İç siyaset ve dış politikadaki gelişmeler masada olacak.

Erdoğan, 22 Ağustos'ta düzenlenecek toplantıda, özellikle yeni seçilen belediye başkanlarına talimatlarda bulunacak. Tasarruftan gönül belediyeciliğine kadar pek çok konuda mesajlar verecek.

MKYK 23 Ağustos'ta

23 Ağustos'ta ise AK Parti'nin en yetkili karar organı toplanacak. Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Partideki yenilenme süreci, ekonomi ve dış politika konularında istişareler yapılacak.

AK Parti'de istişareler büyük kongre öncesinde sürecek

AK Parti'de, 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıkları eylülde başlayacak. Kongreye kadar istişare süreci geniş kapsamlı olarak devam edecek. Kadın ve gençlik kolları ile de toplantılar yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan illere teşekkür ziyareti yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre süreci öncesi teşekkür ziyaretlerine başlayacak. İlk ziyaret edeceği il ise memleketi Rize olacak.

Kaynak: TRT Haber