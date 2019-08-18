Hükümet, 5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam teklifini 16 Ağustos'ta açıkladı. 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti.

Ancak zam oranı memur sendikalarını memnun etmedi.

Sendikalar yeni teklif bekliyor

Teklifin üzerine söz alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifin yeterli olmadığını söylemiş yeni bir teklifi beklediklerini ifade etmişti.

Yalçın, "Hükümetin ilk teklifi 2020 ve 2021 için sırasıyla Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 13,9 ve yüzde 9,5 oranları dikkate alınarak şekillendirilmeli ve masaya bu oranlar üzerinden ilk teklif sunulmalıydı." açıklamasını yapmıştı.

Anlaşma sağlanamazsa son sözü Hakem Kurulu söyleyecek

Peki Kamu İşveren Heyeti'den beklenen o yeni teklif gelecek mi?

Süreç devam ediyor. Yasal takvime göre uzlaşı tarihi için son gün 20 Ağustos. Teklif üzerinde anlaşma sağlanamazsa taraflar 23 Ağustos'a kadar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuracaklar.

11 kişiden oluşan kurulun 6 üyesi hükümet tarafından, 5 üyesi ise sendikalar tarafından seçiliyor. Kurulun 28 Ağustos'a kadar memur zammına ilişkin kararını vermesi bekleniyor. Toplu Sözleşme sürecinin bu ayın sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber