Açık 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.01.2024 14:41

AK Parti’de gözler 15 Ocak’ta: 48 ilin adayı açıklanacak

AK Parti'de aday belirleme çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında aday tespit komisyonu yoğun bir çalışma yürütüyor. AK Parti, 15 Ocak Pazartesi günü aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak.

AK Parti'nin İstanbul'da yaptığı aday tanıtım toplantısının ardından gözler Ankara'da...

15 Ocak'ta ATO Congressium'da 17 büyükşehrin yanısıra 31 ilin belediye başkan adayları açıklanacak. O toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında,, isimler üzerinde titiz bir çalışma yürütülüyor.

ATO'daki toplantıda 48 ilin belediye başkan adayları açıklanacak.
O 48 il içinde en çok merak edilen Ankara ve İzmir adaylarının kim olacağı.

15 soruda yerel seçim
15 soruda yerel seçim

İlçe adayları ay sonunda duyurulacak

İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak.

Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi planlanıyor.

AK Parti'de Seçim Beyannamesi ile ilgili çalışmalar da sürüyor.

Seçim Beyannamesinde neler var?

Beyannamede; aralarında kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirlerin de bulunduğu 8 başlık olması bekleniyor.

AK Parti, Seçim Beyannamesi'ni 15 Ocak'taki toplantıdan sonra ayrı bir programda açıklayacak. 

ETİKETLER
AK Parti Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
İyi Parti, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:25
Hamas, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'in Gazze saldırılarını durdurma kararı almasını bekliyor
15:26
Ülkü Ocakları'ndan Murat Kurum'a destek açıklaması
15:03
Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
15:06
Filistin: İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında yargılanması tarihi bir olay
15:02
İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi daha öldürdü
15:01
10 soruda Milli İstihbarat Akademisi
Ağrı'nın tarihi ve doğal güzellikleri kışın da fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
Ağrı'nın tarihi ve doğal güzellikleri kışın da fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
FOTO FOKUS
AK Parti’de gözler 15 Ocak’ta: 48 ilin adayı açıklanacak
AK Parti’de gözler 15 Ocak’ta: 48 ilin adayı açıklanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ