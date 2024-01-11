AK Parti’de gözler 15 Ocak’ta: 48 ilin adayı açıklanacak

AK Parti'nin İstanbul'da yaptığı aday tanıtım toplantısının ardından gözler Ankara'da...

15 Ocak'ta ATO Congressium'da 17 büyükşehrin yanısıra 31 ilin belediye başkan adayları açıklanacak. O toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında,, isimler üzerinde titiz bir çalışma yürütülüyor.

ATO'daki toplantıda 48 ilin belediye başkan adayları açıklanacak.

O 48 il içinde en çok merak edilen Ankara ve İzmir adaylarının kim olacağı.

İlçe adayları ay sonunda duyurulacak

İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak.

Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi planlanıyor.

AK Parti'de Seçim Beyannamesi ile ilgili çalışmalar da sürüyor.

Seçim Beyannamesinde neler var?

Beyannamede; aralarında kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirlerin de bulunduğu 8 başlık olması bekleniyor.

AK Parti, Seçim Beyannamesi'ni 15 Ocak'taki toplantıdan sonra ayrı bir programda açıklayacak.