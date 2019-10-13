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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki13 Ekim 2019 Pazar 10:12 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 10:23
AK Parti Sözcüsü Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını basiretsizlik ve saygısızlık olarak nitelendirdi.
[AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na karşı yaptığı açıklamayı basiretsizlik ve saygısızlık olarak dile getiren Çelik şöyle konuştu:
"Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz."
Kaynak: AA