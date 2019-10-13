AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na karşı yaptığı açıklamayı basiretsizlik ve saygısızlık olarak dile getiren Çelik şöyle konuştu:

"Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz."

Kaynak: AA