Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun yargıya taşınan iddiaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan son paylaşımlarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin sivil toplum faaliyetlerini hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğünü belirtti.

Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca “politik dedikoduculuk” mesleğine geçmiş. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 27, 2022

"Kılıçdaroğlu, hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor" dedi.

Çelik "Şimdiye kadar olduğu gibi bu iddialarının arkasından da şaibeli odaklar çıkacak. Parti genel başkanlığını terkedip, politik dedikoduculuk mesleğine geçişi ile kendisini baş başa bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

Ak Parti Sözcüsü tepkisini, "Kılıçdaroğlu’nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik, bunun imkansız olduğunu bir kere daha gördük. Mülkiyeti karanlık odaklara ait politik dedikodu ve yalanlarla varabileceği bir yer yok" ifadeleriyle sürdürdü.