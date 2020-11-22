AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından CHP'li Ünal Çeviköz'e tepki gösterdi.

Çelik, paylaşımında, "Demokrasimiz bedeli ödenmiş ve hak edilmiş bir demokrasidir. Milletimiz, iradesinin kimse tarafından gasbedilemeyeceğini demokrasi tarihine silinmeyecek şekilde yazmıştır. CHP’li Ünal Çeviköz’ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır" sözlerine yer verdi.

"Demokrasi anlayışı 'ithalat demokrasisi' olan bir anlayış bu"

Ömer Çelik, Çeviköz'ün Biden'dan Türkiye'de demokrasi talep ettiğini söyleyerek, "CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin Libya'da ambargoyu ihlal ettiğine dair şikayetini Amerikalılara iletiyor. Demokrasi anlayışı 'ithalat demokrasisi' olan bir anlayış bu. Bu anlayış, yabancı otoritelerden meşruiyet tedarik etmeye çalışıyor. Türkiye’de son kullanma tarihi geçmiş vesayet anlayışları ise vesayet ihracatına geçmiş gözüküyor" dedi.

CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin Libya'da ambargoyu ihlal ettiğine dair şikayetini Amerikalılara iletiyor, Biden'dan Türkiye'de demokrasi talep ediyor. Demokrasi anlayışı “ithalat demokrasisi” olan bir anlayış bu. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 22, 2020

"Demokrasimizin banisi ve hamisi millet iradesidir" diyen Çelik, şu sözleri de kullandı:

"Başkalarından demokrasi talep etmek için yabancı otoritelere 'siyasi arzuhal' yazmak utanç verici bir siyasi savrulmalıdır. Demokrasinin dünyaya açık olması başka şeydir, demokrasi için dış payanda ve ithal irade aramak başka şey."