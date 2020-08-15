Çelik, TRT Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak, Biden'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden'ın "Türkiye'nin Cumhurbaşkanını muhalefetle verimli temaslar yaparak değiştireceğim" gibi söylemlerde bulunmasını "darbecilik" olarak nitelendiren Çelik, "Anti demokratik bir yaklaşım sergilenmiştir. Biden’ın kullandığı dil eski sömürge zihniyetini yansıtmaktadır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Hiçbir diplomatik nezakete uymayan bir açıklamadır.

Biden’ın kullandığı dil eski sömürge zihniyetini yansıtmaktadır. Demokrat Parti’nin adayı çıkmış böyle bir ifade kullanıyor.

Anti demokratik bir yaklaşım sergilenmiştir. Yabancı devletlerin uygulayacağı manüpülasyon bizi etkilemez.

Onların istedikleri gibi kendi politikalarına Türkiye'yi yandaş yapamadıkları için seçilmiş lidere, Cumhurbaşkanımıza diktatör gibi kesinlikle kabul edilemez bir söylemde bulunuyorlar.

Kendi politikalarına Türkiye'yi yandaş yapamadıkları için konuşuyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın ve milletin iradesiyle göreve gelmiştir.

Doğu Akdeniz ve Libya konusunda benzer dil kullananlarla aynı dil kullanılmaktadır.

Cumhurbaşkanımızın hedefe konulması onu seçen milletimizi hedefe koymaktır.

Biden, kendi politik kariyerini temize çekmek için özür dilemelidir. Açıklamaları baştan aşağıya bir savrulmadır. Siyasi darbecilik göstergesinin ürünüdür."