Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 67 bin 214 COVID-19 testi yapıldı. 1256 yeni vaka tespit edildi. 21 kişi vefat etti. 992 kişi virüsü yendi.

Böyleyece Türkiye'de toplam 5 milyon 659 bin 286 koronavirüs testi yapıldı. 248 bin 117 kişi de virüse yakalandı. 5 bin 955 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 229 bin 972'ye yükseldi. Ağır hasta sayısı da 668 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı, yeni hasta sayısına ulaştık" dedi.

Bakan Koca açıklamasında ayrıca, ağır hasta sayısının, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlardan yükseldiğini belirterek, "Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım" dedi.