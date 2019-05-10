AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada "YSK'nin kararı milli iradenin bir kez daha hakem tayin edilmesidir." ifadesinde bulundu.

Demokrasinin en büyük zenginlik olduğunu vurgulayan Çelik, "Türk demokrasisi gururlu ve onurlu bir demokrasidir, bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Bedeli ödenmiş bu demokrasiyi ülkemizin en büyük zenginliği olarak görüyoruz." dedi.

Çelik, "Yaptığımız işten eminiz. YSK kararını verdi, vatandaşa gideceğiz. Milletimiz kararını verecek biz de bütün yöneticiler, siyasetçiler olarak 'başımızın üzerinde yeri var' diye selamlayacağız. 23 Haziran'da berrak bir seçim sonucu ortaya çıkacak." diye konuştu.

Konuşmasında S-400 alımına ilişkin değerlendirmede de bulunan Çelik, "S-400 alımı ile ilgili pozisyonumuzu aynen koruyoruz." dedi.

İran'a yönelik ambargoya ilişkin Çelik, "Bu hiçbir şekilde bölge barışına hizmet etmeyecektir. Biz, bu tip ambargoların, yaptırımların halkları cezalandırmak olduğunu, herhangi bir şekilde buralarda yazılan hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığını her seferinde ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin KKTC'nin menfaatlerini koruduğunu belirten Çelik, "Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumada tam bir kararlılık içerisindedir." dedi.

ABD'nin Ortadoğu barış planına değinen Çelik, "Bir çözüm planından çok meşrulaştırılmış bir işgal planı gibi bir görüntü içerisinde olduğunu gösteriyor." ifadesinde bulundu.

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