Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 22:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: Spor barıştır kardeşliktir centilmenliktir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylar sonrası açıklama yaptı. Çelik, ''Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz'' dedi.
Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiseler hepimizi çok üzdü.— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 27, 2022
Yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz.
Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz.
Spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir.
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