AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından KKTC'deki seçimlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasında, "Hak ve adalet mücadelesini büyük bir özgüven ile yürüten Kıbrıs Türkleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir demokratik olgunluk göstermiştir. KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür" sözlerine yer verdi.

Kıbrıs Türkleri, KKTC’nin egemenlik hakları, Kıbrıs Davası ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korumasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Sn @ersinrtatar’ı #KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj vermiştir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 19, 2020

Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Davası ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korumasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığına seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj verdiğini belirten Çelik, "Kıbrıs Türkü’nün ortaya koyduğu bu kararlı ve kıymetli tavır, önümüzdeki dönemde artarak sürecek olan Türkiye-KKTC iş birliğine de büyük bir motivasyon ve ivme kazandırmıştır. Türkiye, her zaman ve her koşulda KKTC’nin yanında olacaktır" dedi.