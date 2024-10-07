Parçalı Bulutlu 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.10.2024 11:19

AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler. Soykırımcı şebeke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil her yere dönük işgal politikasını sürdürdü. Ama Gazze’yi teslim alamadılar. İnsanlığı teslim alamadılar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırım savaşının birinci yılında, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"7 Ekim, soykırımcı Netanyahu hükümetinin insanlığı işgal etmek üzere katliamlara başladığı gün…

1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler. Soykırımcı şebeke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil her yere dönük işgal politikasını sürdürdü. Ama Gazze’yi teslim alamadılar. İnsanlığı teslim alamadılar.

Gazze insanlığın ta kendisidir. İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek."

ETİKETLER
AK Parti Gazze İsrail Ömer Çelik Son Dakika
Sıradaki Haber
Türkiye'nin İHA'ları ve uzay atağı dünyanın gündeminde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
Cevdet Yılmaz: Adaletin sesi olmaya devam edeceğiz
12:40
Recai Kutan vefat etti
12:16
İstanbul'da fırınlar denetlendi
12:16
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
12:08
İsrail'in bir yıldır saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de sokaklar "toplu mezara" dönüştü
12:15
Emine Erdoğan: Bu karanlık günler, bir halkın özgürlük umudunu söndüremeyecek
Van Gölü'nün çekilmesiyle görünür hale gelen yapı kalıntılarında belgeleme çalışması yapıldı
Van Gölü'nün çekilmesiyle görünür hale gelen yapı kalıntılarında belgeleme çalışması yapıldı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Bu karanlık günler, bir halkın özgürlük umudunu söndüremeyecek
Emine Erdoğan: Bu karanlık günler, bir halkın özgürlük umudunu söndüremeyecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ