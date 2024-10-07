Bakan Tunç: Filistinli kardeşlerimizin haklarını her alanda haykıracağız

Adalet Bakanı Tunç, katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırım savaşının birinci yılında, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2023’ten bu yana, tam bir yıldır işgalci İsrail’in soykırımına uğrayan Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acı nedeniyle yüreğimiz yanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail'in, geçmişte her dinden insanın barış ve huzur içinde yaşadığı Filistin’de, Gazze’de en temel insan haklarını yok saydığını vurgulayan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 42 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği, 100 bine yakın Filistinlinin yaralandığı, milyonlarca Filistinlinin sistematik olarak göçe zorlandığı Gazze, dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline gelmiştir. Uluslararası kuruluşların aldığı kararlara uymayan İsrail, bir milleti yok etmeye çalışmaktadır. Kana doymayan İsrail, Filistin’de olduğu gibi Lübnan’da da savaş suçlarına devam etmekte, bölgeyi savaş alanına çevirmek istemektedir."

"Netanyahu ve çetesine artık 'dur' denmeli"

"Sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkeler, kuvözdeki bebekleri dahi acımadan öldüren barbar İsrail’in hain saldırılarını maalesef görmezden gelmektedir" diyen Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlar, terör örgütü gibi davranan bebek katillerine karşı misyonlarını yerine getirmekte etkisiz kalmaktadır. Yüreğinde az da olsa vicdan kırıntısı kalmış olan ülkeler, Netanyahu ve çetesine artık 'dur' demelidir.

Uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı olan İsrail’in saldırıları ve işgali, yalnızca Filistin halkının değil tüm insanlığın ortak meselesidir. Filistin davasının yanında durmak ve Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermek insanlığa ve tarihe karşı bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bilinciyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde masum Filistinli kardeşlerimizin dün olduğu gibi daima yanında olacak ve haklarını her alanda haykıracağız.

İşgalci İsrailli yetkililerin işledikleri insanlık ve savaş suçları nedeniyle hak ettikleri cezayı almaları için uluslararası hukuk önünde girişimlerimizi sürdüreceğiz. 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığı kabul edilene kadar mücadelemize devam edeceğiz."

"Dünyada adaletin savunucusu olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5’ten büyüktür" vurgusuna işaret eden Bakan Tunç, "Daima zalimlerin ve haksızlıkların karşısında dimdik duracağız. 'Daha adil bir dünya mümkündür' idealiyle her zaman dünyada hakkın, hakkaniyetin ve adaletin savunucusu olacağız. İsrail’in hain saldırılarında şehit olan Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimize ve tüm Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.