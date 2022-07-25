AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda dış politikadaki gelişmeler ele alındı.

Ana başlıklar, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, tahıl koridoru anlaşması ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki taahhütleri oldu.

İç politikada ise enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirildi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü.