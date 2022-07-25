Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda dış politikadaki gelişmeler ele alındı.
Ana başlıklar, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, tahıl koridoru anlaşması ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki taahhütleri oldu.
İç politikada ise enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirildi.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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