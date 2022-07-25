Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak
[AA (Arşiv)]
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda, gündemdeki iç ve dış gelişmeler görüşülecek.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda dış politikadaki gelişmeler ele alınacak.
Ana başlıklar, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, tahıl koridoru anlaşması ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki taahhütleri olacak.
İç politikada ise enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirilecek.
2023 seçimleri kapsamında parti içinde yürütülen çalışmalar da toplantıda görüşülecek.
Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenleyecek.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan Enflasyon Rusya Ukrayna NATO Ömer Çelik
Sıradaki Haber
Bakan Özer: Türkiye'de eğitimin kalitesi sürekli artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz