AK Parti MYK toplanıyor

AK Parti MYK toplantısı saat 14.00'te başlayacak.

Siyasetin sıcak başlıkları, güvenlik konuları, ekonomideki son durum ile küresel ve bölgesel gelişmeler toplantıda ele alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot ve sokak çağrıları da masadaki konular arasında olması bekleniyor. Ayrıca ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin ticari ilişkilere etkisi değerlendirilecek.

Kararın ihracatçıya etkilerinin en aza indirilmesi için önlemler masada olacak. Bölgesel gelişmeler kapsamında ise İsrail’in Gazze’de ateşkesi bozmasının ardından yaşanan gerginlik de gündemde olacak.