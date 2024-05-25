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Gündem
AA 25.05.2024 11:39

AK Parti grubu, iki kanun teklifi için mesai yapacak

AK Parti, Milli Eğitim Akademisinin kurulmasına ve başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemelere yönelik iki ayrı kanun teklifi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıracak.

AK Parti grubu, iki kanun teklifi için mesai yapacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklikler öngören teklif ile sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifi üzerinde değerlendirmeler ve görüşmeler yapılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül tarafından öğretmenlerle ilgili yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışma yürütülüyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklikler öngören teklifte, Milli Eğitim Akademisi kurulması ve atama öncesinde akademide öğretmenlere eğitim verilmesine ilişkin düzenlemeler yer alacak. Ayrıca öğretmenlere şiddette cezaların artırılması da teklifle gündeme gelecek.

Başıboş sokak köpekleri ile ilgili teklife son şekli verilecek

Başıboş sokak köpekleri ile ilgili kanun teklifi çalışmalarını da AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu yürütecek. Yenişehirlioğlu, düzenlemelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirecek.

Tüm paydaşlarla yapılacak görüşmelerin ve değerlendirmelerin ardından başıboş sokak köpekleriyle ilgili yasal düzenlemeler netleştirilerek teklife son şekli verilecek. Teklifte, hayvanların sahiplendirilmesi öncelik olacak.

Her iki kanun teklifinin de ilerleyen günlerde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.

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