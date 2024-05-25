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Gündem
AA 25.05.2024 10:58

Ülkü Ocakları'nın "eğitim programı" başladı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın, il başkanlarına yönelik "eğitim" programı başladı.

Ülkü Ocakları'nın "eğitim programı" başladı

MHP Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının koordinesinde yapılacak ve iki gün sürecek programa katılmak için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Ülkü Ocakları'nın "eğitim programı" başladı

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua ederek, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Ülkü Ocakları'nın "eğitim programı" başladı

Anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre dinlenen Bahçeli, ardından Şehit Fatih Duru Parkı'ndaki şehit askerlerin künyelerinin asılı olduğu "Şehit Anıt Ağacı"nı ziyaret etti.

Devlet Bahçeli, daha sonra programın yapılacağı otele geçti.

Ülkü Ocakları'nın "eğitim programı" başladı

Kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek

Ülkü Ocakları il başkanlarına program kapsamında, "Türk gençliği, Türkiye gündemi, Türk dünyası ve uluslararası gelişmeler, teknoloji kullanımı ve toplumu ilgilendiren meseleler hakkında" kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek.

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